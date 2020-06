Fortnite, Stagione 3: come usare 8 zipline diverse a L'Autorità

Una delle sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 3 chiede al giocatore di utilizzare almeno una volta ognuna delle Zipline situate a L'Autorità, il nuovo punto d'interesse della mappa che ha rimpiazzato la vecchia Agenzia.

Completare questa sfida è molto semplice e tutto ciò che vi è richiesto è un po' di pazienza. Per portare a casa i Punti Esperienza dovrete atterrare sullo spesso muro che circonda e protegge la struttura e visitare i quattro angoli: In ciascun angolo del muro si trovano infatti due diverse Zipline: una per spostarsi verso la parte interna dell'area e una per allontanarsi. Il vostro obiettivo è quello di salire su ogni singola corda e poi scendere anche subito, senza necessariamente spostarsi.

Se avete difficoltà nel trovare la posizione di questo luogo o delle Zipline, qui sotto trovate una mappa con sopra indicati i posti da raggiungere per portare a termine la missione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida al completamento di tutte le sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 3, utili ad avanzare nel Pass e a sbloccare gli stili aggiuntivi delle skin.