Fortnite Stagione 3: data di uscita, skin, mappa, Battle Pass, leak e novità

Ci siamo! La Stagione 3 di Fortnite Battle Royale partirà ufficialmente mercoledì 17 giugno dopo una lunga serie di rinvii, preceduta dall'evento Il Dispositivo che si è tenuto lunedì 15 giugno. Ma cosa possiamo aspettarci e quali sono le novità della prossima stagione? Scopriamolo insieme.

Fortnite Stagione 3: quando esce? Data e ora

Come detto, la Stagione 3 prenderà il via mercoledì 17 giugno, al momento l'orario non è stato confermato ma possiamo aspettarci che i server vadano offline tra le 08:00 e le 09:00 del mattino con ritorno online verso l'ora di pranzo e conseguente pubblicazione dell'aggiornamento settimanale. Nella giornata di oggi Epic dovrebbe aggiornare la community sull'esatto orario di downtime e manutenzione, durante i lavori ovviamente il gioco sarà offline ma questo stato dovrebbe durare solamente poche ore.

Fortnite Stagione 3 Mappa

Come cambierà la mappa nella Stagione 3? E' presto per dirlo e al momento leaker e dataminer non hanno svelato nulla a riguardo tuttavia come detto sono in molti ad aspettarsi una mappa completamente sott'acqua, o dove comunque questo elemento della natura ricoprirà un ruolo di primaria importanza. Sicuramente ci aspettiamo importanti cambiamenti e modifiche strutturali con nuove zone e edifici del tutto nuovi.

Fortnite: Skin e Pass Battaglia

Ci sarà ovviamente un nuovo Pass Battaglia e assisteremo al debutto di oggetti cosmetici inediti. Il tema di Fortnite Stagione 3 sembra essere l'acqua come testimoniato da un leak che conferma gli squali, inoltre c'è chi ipotizza l'arrivo di una skin di Aquaman, dopo Deadpool che ha spopolato durante la Stagione 2. Sicuramente già nella giornata di domani avremo i primi leak legati alle skin ed ai nuovi oggetti di Fortnite Stagione 3.

Fortnite Agenzia

Che ruolo ha l'agenzia in Fortnite Stagione 3? L'evento Il Dispositivo ha in parte svelato i piani della stessa e ora l'isola è ricoperta da un muro d'acqua, siamo pronti a scommettere che questo verrà spazzato via nelle prossime ore inondando tutto e dando così lo start alla nuova stagione.