Fortnite, Stagione 3: sono ora disponibili le lucciole, pericolosa arma esplosiva

Epic Games ha appena inserito in maniera molto silenziosa una nuova arma nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Parliamo delle lucciole, le quali possono ora essere utilizzate nel battle royale come strumento di morte.

D'ora in poi, infatti, i giocatori potranno raccogliere questi piccoli insetti in un barattolo di vetro e scagliarli contro il nemico come se si trattasse di una bomba molotov, in grado di incendiare qualsiasi tipo di struttura di legno e continuare a danneggiarla nel tempo. Le lucciole si aggiungono quindi alle altre armi esplosive presenti nel gioco, spesso utili per completare sfide particolari e per distruggere nel minor tempo possibile le enormi strutture create dagli avversari con materiali meno resistenti come il legno.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra le lucciole in azione, così da comprenderne meglio l'uso, vi ricordiamo che a breve si terrà un nuovo concerto di Diplo, Young Thug e Noah Cyrus in Fortnite Capitolo 2. Non dimenticate inoltre che a breve Epic Games si prenderà una breve pausa da Fortnite Capitolo 2, così che il team di sviluppo possa riposare per qualche giorno e tornare poi al lavoro sui prossimi contenuti.

