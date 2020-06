Fortnite, Stagione 3: Epic si prende una piccola pausa estiva, ecco le date

Sembra che anche Epic Games farà qualche giorno di vacanza e, nel nuovo post pubblicato sul sito ufficiale e riguardante il lato competitivo di Fortnite Capitolo 2, ha annunciato quale sarà il periodo d'assenza degli sviluppatori.

Stando a quanto dichiarato sul sito, il team andrà in vacanza dal 3 al 12 luglio 2020: ciò significa che in quella decina di giorni non dobbiamo aspettarci alcun aggiornamento di rilievo e, più in generale, è improbabile che venga pubblicato qualsiasi genere di patch a meno che non serva a correggere gravi problematiche che impediscono il corretto funzionamento del gioco. In questo lasso di tempo non ci saranno nemmeno competizioni ufficiali con premi, dal momento che Epic Games non potrebbe supervisionare l'andamento dei match.

In ogni caso non dovete temere per l'arrivo di nuove skin, dal momento che lo scorso anno è accaduto qualcosa di simile e gli sviluppatori hanno pubblicato una patch poco prima delle loro partenza, così che i prossimi contenuti possano arrivare nel negozio oggetti anche in loro assenza. Preparatevi quindi a nuovi leak da parte dei dataminer, visto che avranno parecchi oggetti da scoprire nel corso delle prossime due settimane.

