Fortnite Stagione 3, la giungla si avvicina: data e orario dell'aggiornamento

Neanche il tempo di osservare i primi teaser della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, che Epic Games comunica al pubblico la data di uscita dei nuovi contenuti a tema giungla.

L'attuale Stagione 2 del free to play è destinata a veder calare il sipario nella mattinata di venerdì 9 giugno. A partire dalle ore 8:00 del fuso orario italiano, i server di Fortnite saranno disattivati e avrà inizio il consueto periodo di transizione da una Stagione all'altra. In linea generale, possiamo aspettarci che il titolo resti inaccessibile per alcune ore, prima di tornare operativo e presentare le caratteristiche della Stagione 3.

In attesa dell'ingresso in scena della nuova fase del battle royale, ricordiamo agli appassionati che la Stagione 3 di Fortnite sarà presentata alla Summer Game Fest, nel corso della serata di oggi, giovedì 8 giugno. L'evento videoludico condotto da Geoff Keighley vedrà infatti la partecipazione di Epic Games, che approfitterà della prestigiosa vetrina per annunciare tutte le novità in arrivo del free to play.



Tema portante della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale sarà la giungla, come ormai confermato dagli ultimi teaser pubblicati dal team di sviluppo. Tra liane e una fitta vegetazione, la mappa dell'isola dovrebbe andare incontro a importanti cambiamenti.