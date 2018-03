Fortnite Stagione 3: Guida, come salire di livello rapidamente, ricompense e bonus

Nuova stagione, nuova vita: come ogni volta che prende il via una nuova stagione, ildi Fortnite è tornato a 0 pochi giorni fa. Per coloro che volessero livellare rapidamente, abbiamo raccolto una serie di consigli che aiuteranno ala quantità di esperienza guadagnata da ogni match: vediamoli insieme.

Come funziona l’esperienza in Fortnite

Ancor prima di addentrarci nella principale modalità per massimizzare l’esperienza ottenuta, è di vitale importanza chiarire quali siano i fattori che possono influire sulla quantità di PE che vedremo visualizzata a fine partita.

Quanto riusciamo a sopravvivere costituisce, prevedibilmente, uno dei fattori principali. Nello specifico, otterremo un punto esperienza per ogni secondo che riusciremo a passare senza farci uccidere. Si noti, comunque, che i secondi vengono cominciati a contare soltanto a partire dal momento in cui compare il primo cerchio, non da quando il nostro personaggio atterra.

Anche le kill ottenute hanno un peso non indifferente. Nello specifico, verremo premiati con 50 PE per la prima kill del match e con 20 PE per ciascuna kill ottenuta dopo la prima. Si noti che vengono contate esclusivamente le kill: gli assist non ci conferiranno alcun tipo di punto extra.

In base a quanto elencato, cercate di trovare il giusto equilibrio tra aggressività e cautela: per quanto le kill siano importanti ai fini di ottenere un punteggio elevato, anche il solo poter sopravvivere più a lungo ci garantirà un quantitativo di esperienza non indifferente – motivo per cui è forse più saggio, per chi volesse ottenere più PE più in fretta, giocare in maniera relativamente cauta e sopravvivere il più a lungo possibile.

Pass Battaglia

Coloro che volessero massimizzare i premi ottenuti (i Punti Esperienza su tutti) possono considerare l’acquisto del Pass Battaglia Premium. Quest’ultimo, infatti, garantirà di base un aumento del 50% sui punti esperienza ottenuti alla fine di ogni match. Dato che il Pass Battaglia prevede un progressivo miglioramento mano a mano che si va avanti nei livelli del Pass stesso, inoltre, tale bonus salirà del 10% ogni determinato numero di livelli. L’utilizzo del Pass Battaglia può rivelarsi particolarmente adatto per chi gioca in gruppo. Possono infatti presentarsi due scenari distinti:



Soltanto un giocatore nel gruppo possiede il Pass battaglia

In questo caso, tutti gli altri giocatori presenti nel gruppo riceveranno un boost ai punti esperienza ottenuti pari al 10%. Al raggiungimento di determinate tier (da parte del possessore del Pass Battaglia), tale bonus salirà del 5%.



Più giocatori nel gruppo possiedono il Pass battaglia

in questo caso, i bonus ricevuti possono raggiungere quantitativi non indifferenti. Considerando che un team è formato da quattro persone, se ognuna di esse fosse in possesso del Pass battaglia, ogni membro della squadra riceverebbe (oltre al bonus di base del 50% conferito dal proprio Pass) un bonus del 30% ai punti esperienza ricevuti, in quanto ognuno riceverebbe tre bonus del 10%. Prevedibilmente, anche in questo caso, coloro in possesso di tier superiori garantiranno ai propri compagni di squadra dei bonus superiori. Se il vostro scopo è quello di salire il più velocemente possibile, il modo migliore per farlo è dunque mettervi d’accordo con giocatori in possesso di un Pass Battaglia di alto livello.