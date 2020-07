Fortnite, Stagione 3: guida ai luoghi migliori per l'atterraggio

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sta per accogliere la sua quarta settimana ed è quindi trascorso abbastanza tempo da poter stilare una lista dei migliori punti d'interesse sui quali atterrare all'inizio di una partita.

Nave Segreta

Questo luogo non è contrassegnato sulla mappa e molti ne ignorano persino l'esistenza. Per raggiungerlo dovrete cercarlo di volta in volta, dal momento che la posizione di questo luogo cambia da partita a partita sebbene si trovi sempre alle estremità della mappa. Per chi non conoscesse questo punto d'interesse, si tratta di una barca in legno dalle dimensioni ridotte e contenente un bel po' di loot, molto utile per iniziare una partita con il piede giusto.

Corso Commercio

Uno dei luoghi che continua a restare sulla mappa sin dal Capitolo 1, Corso Commercio è sempre un ottimo punto d'atterraggio. I numerosi negozi che si trovano lungo il perimetro dell'aria sono pieni di oggetti e forzieri, quindi si tratta anche in questo caso di un ottimo punto per iniziare la partita e cercare del loot per far fuori i primi avversari.

Fattoria Frenetica

Introdotto con la prima stagione del Capitolo 2, Fattoria Frenetica è un'altra area della mappa molto interessante. Atterrando in questo punto troverete numerosi edifici in legno che contengono almeno un forziere, un'enorme casa al centro ricca di loot e una serie di armi e oggetti curativi nascosti all'interno dei campi di fieno.

Lo Yacht di Deadpool

Questo punto d'interesse è stato "riciclato" dalla Stagione 2 del Capitolo 2 ed è tornato con numerose modifiche. La struttura di questo luogo è ora molto più complessa, ma chi riesce a districarsi tra le sue parti distrutte, le piccole stanze e i container che si trovano all'esterno riuscirà ad accaparrarsi tutto il necessario per affrontare gli avversari con serenità.

