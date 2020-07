Fortnite, Stagione 3: guida alla posizione degli Anelli Fluttuanti a Lago Languido

Tra le nuove sfide della Settimana 3 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ce n'è anche una che chiede ai giocatori di andare alla ricerca degli Anelli Fluttuanti che si nascondono a Lago Languido. Scopriamo insieme la loro posizione, così da completare velocemente la sfida.

Gli anelli, di colore azzurro, sono in totale quattro e non sono nascosti in luoghi particolarmente difficili da raggiungere, dal momento che sono tutti sospesi in aria ed in bella vista. Nell'immagine che trovate in calce alla notizia abbiamo indicato la posizione di ogni singolo anello sulla mappa e, nel caso in cui doveste trovare difficoltà nel trovare gli anelli in questo modo, potete dare un'occhiata al video che trovate qui sopra. Non dimenticate che completare oggi la sfida potrebbe essere piuttosto complesso poiché si lanceranno tutti su Lago Languido per recuperare questi oggetti, quindi vi consigliamo di completare la sfida in Rissa a Squadre per spostarvi in giro per il punto d'interesse senza avversari che vi disturbano.

Prima di lasciarvi a video ed immagini con la posizione degli anelli, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 3.