Fortnite, Stagione 3: guida alla posizione di tutti i Gettoni XP

Con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ormai agli sgoccioli sono in molti gli utenti che stanno cercando di fare il possibile per recuperare qualche livello extra del Pass Battaglia e sbloccarne tutte le ricompense. Uno dei metodi più veloci è sicuramente quello di raccogliere tutti i Gettoni XP.

Vi ricordiamo infatti che è ancora possibile raccogliere tutti i gettoni sparsi in giro per la mappa, ognuno dei quali dà al giocatore un quantitativo più o meno importante di punti esperienza. I gettoni Verdi e quelli Blu vanno semplicemente raccolti, quelli Viola si dividono in tanti piccoli gettoni al contatto con il giocatore e quelli Arancioni possono essere raccolti solo mentre si è alla guida di un veicolo.

In calce alla notizia trovate la mappa con la posizione di ogni singolo Gettone XP della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 e qualche consiglio su come farli uscire allo scoperto, visto che alcuni di questi si nascondono all'interno di oggetti dello scenario che solitamente brillano.

Prima che corriate a recuperare i Gettoni XP, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come completare tutte le sfide settimanali della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2.

