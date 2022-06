Fortnite, la Stagione 3 è 'In Sintonia': l'Albero della Realtà e Darth Vader tra le novità

A poche ore di distanza dallo svolgimento dell'evento Collisione di Fortnite: Battaglia Reale, il team di Epic Games presenta ufficialmente tutte le novità parte della Stagione 3.

Battezzata "In Sintonia", quest'ultima rivoluziona l'universo del battle royale, portando sull'isola di gioco nuove aree e dinamiche di gameplay. A spiccare è in particolare la comparsa di un nuovo bioma, dominato dallo spettacolare Albero della Realtà. Rievocando atmosfere in stile Avatar, Fortnite accoglie cascate, geyser, foreste di funghi e alberi viola. Per non far mancare il divertimento, la nuova area accoglie anche una serie di funghi rimbalzanti, sui quali i giocatori possono spiccare balzi spettacolari. Non vi basta? Allora potete partire all'esplorazione dell'oceano o della nuova pista da ballo!



Se invece preferite provare a cimentarvi con il giardinaggio, sappiate che lo scenografico Albero della Realtà è in grado di diffondere speciali Semi di Realtà. Piantando questi ultimi, è possibile far crescere un Arbusto di Realtà, che di partita in partita continuerà a crescere ininterrottamente. Periodicamente, sarà possibile potare la pianta, che di volta in volta lascerà al giocatore un bottino sempre migliore, sino all'ottenimento di un bottino di livello mitico.



Direttamente dal passato di Fortnite: Battaglia Reale, tornano poi in scena le Girosfere. Oltre che per rotolare liberamente in giro per la mappa, ora queste ultime possono anche essere sfruttare sulla Stratosfera, una peculiare attrazione in stile luna park. Le nuove Girosfere possono inoltre galleggiare sull'acqua, hanno una salute maggiore e funzionano a batteria. Se però volete avventurarvi ancora più liberamente sull'isola di gioco, potete optare per la ricerca di un lupo o un cinghiale, che potrete poi cavalcare.



Con la Stagione 3, la Tempesta continua a imperversare sull'isola, con i giocatori che potranno essere colpiti da Mal di Tempesta nel caso vi rimangano immersi troppo a lungo. La scivolata potenzia inoltre il proprio effetto, con i giocatori che continueranno ad avanzare per inerzia nel caso di scivolata lungo una discesa. Spazio infine a nuove armi e alle skin del Pass Battaglia, che nel corso della Stagione 3 sbloccherà costumi dedicati a Darth Vader, Evie, Snap, Adira, Cavalcatempesta, Malik, Sabina e Indiana Jones.



In chiusura, ricordiamo che le sorprese potrebbero non essere finite, con Fortnite che presenzierà alla Summer Game Fest.