Fortnite, Stagione 3: un leak anticipa le sfide delle Settimane 9 e 10

Mancano ancora diverse ore al classico aggiornamento settimanale delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, ma pare che alcuni dataminer abbiano già messo le mani sull'elenco completo delle sfide in arrivo con le Settimane 9 e 10 del battle royale.

Ecco di seguito tutte le sfide in arrivo:

Settimana 9

Cerca forzieri a Parco Pacifico

Effettua eliminazioni alla Fortiglia

Rifornisci un'auto a Gattogrill

Rinfocola i falò a Campo Merluzzo

Raccogli metallo a Hydro-16

Elimina scagnozzi e predoni

Elimina scagnozzi e predoni (sfida di gruppo)

Cerca scatole di munizioni a Brughiere Brumose

Settimana 10

Cerca forzieri a l'Autorità

Effettua eliminazioni a Brughiere Brumose

Raccogli Lucciole a Foresta Frignante

Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi

Distruggi contenitori a Moli Molesti

Danneggia avversari utilizzando fucili pesanti o mitragliette

Danneggia avversari utilizzando fucili pesanti o mitragliette (sfida di gruppo)

Cerca scatole di munizioni a Fattoria Frenetica

Come già accaduto nelle scorse settimane, è probabile che una o più sfide di ciascun elenco non arrivino nel gioco e che il team di sviluppo stia inserendo delle sfide di riserva, così da attivarle nel caso in cui dovessero emergere gravi problemi con quelle attive (come accaduto con gli Anelli Fluttuanti qualche settimana fa).

Avete già raccolto tutti i Gettoni XP della Settimana 8 di Fortnite Stagione 3?