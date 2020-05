Fortnite Stagione 3 Leak: aree subaquee, sottomarini a forma di squalo e Aquaman!

Manca ancora un po' di tempo al termine della Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite, fissato per il prossimo 4 giugno, eppure in rete già si parla della terza stagione. In queste ore le discussioni sono state ulteriormente amplificate dalla diffusione di alcuni interessanti dettagli.

L'autore del leak è lo youtuber Tabor Hill, che ha già dimostrato di essere affidabile in passato. L'utente in questione afferma di essere in contatto con alcuni dipendenti di Epic Games, grazie ai quali sarebbe entrato in possesso di alcune preziose informazioni. Stando a quanto affermato, la compagnia di sviluppo si starebbe preparando a dare un "rinfrescata" a Fortnite... letteralmente. In concomitanza con la stagione estiva, il nuovo tema dovrebbe essere proprio l'acqua. In altre parole, sono previsti grandi cambiamenti alla mappa di gioco e l'inclusione di aree subacque, che potranno essere esplorate non solo a nuoto, ma anche con una nuova tipologia di veicoli: dei sottomarini a forma di squalo! Questi a quanto pare sono già visibili in un'immagine promozionale del gioco, visibile in basso.

Ad affiancare queste novità dovrebbe inoltre esserci una nuova skin di Aquaman, frutto di una collaborazione con DC Comics che ricorderebbe da vicino quella con Marvel che ha portato Deadpool nella Stagione 2 di Fortnite. Nel Battle Pass dovrebbero comparire anche altre skin a tema DC, ma il leaker non ha saputo dire quali.

Chiaramente, anche se Hill si è dimostrato affidabile in alcune occasioni, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze e di non considerarle certe. È pur vero, in ogni caso, che la deriva subacquea non ci sembra tanto improbabile, anzi, sembrerebbe la naturale evoluzione delle meccaniche di gioco.

Lo sapete che dopo Travis Scott, Fortnite ha ospitato un concerto di Diplo dei Major Lazer?