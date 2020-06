Fortnite Stagione 3: un leak conferma la presenza degli squali

Manca pochissimo all'arrivo della Stagione 3 di Fortnite, un leak di Lucas7Yoshi conferma ora la presenza degli squali, tanto rumoreggiati nelle ultime settimane e a quanto pare praticamente confermati per la nuova season del Battle Royale di Epic Games.

Non ci sono purtroppo altri dettagli a riguardo ma l'isola è attualmente sommersa dall'acqua e dunque la presenza degli squali appare piuttosto naturale, resta da capire però se questi animali avranno un ruolo attivo all'interno del gioco, ed eventualmente in che modo? Daranno al caccia al giocatore o magari potranno essere cavalcati? Qualche mese fa si parlava di speciali veicoli robot a forma di squalo... che sia questa l'occasione giusta per introdurli?

Ne sapremo di più domani, quando la Stagione 3 farà ufficialmente il suo debutto, per il momento vi consigliamo di dare una occhiata al video dell'evento Il Dispositivo di Fortnite che riassume le ultime vicende legate all'Agenzia, per non farvi trovare impreparati alla partenza della nuova season. La Stagione 3 di Fortnite partirà mercoledì 17 giugno dopo molti rinvii, un giorno in anticipo rispetto al giovedì, giorno scelto solitamente da Epic Games per lanciare le nuove stagioni di Fortnite.