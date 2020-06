Fortnite Stagione 3: una moto o uno scooter? Ecco un nuovo veicolo!

Dopo aver lasciato con il fiato sospeso 20 milioni di persone con l'evento Il Dispositivo, Epic Games sta andando avanti con i preparativi per l'avvio della Stagione 3 di Fortnite.

L'inizio è fissato per domani 17 giugno, ma nel frattempo la compagnia americana sta stuzzicando la curiosità dei tanti fan in trepidante attesa condividendo diverse immagini teaser, che includono degli interessanti indizi in merito ai nuovi contenuti. Dopo quello che pare essere a tutti gli effetti il Tridente di Aquaman, è arrivata un'immagine che ritrae un nuovo veicolo. La visuale, purtroppo, è volutamente ristretta, e le uniche cose che si riescono ad intravedere sono il fato, il manubrio e il serbatoio. Il veicolo in question ha tutta l'aria di essere una moto, oppure uno scooter. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi jet ski, il che potrebbe non essere del tutto azzardata, visto che molto probabilmente la mappa verrà sommersa d'acqua. Giudicate voi stessi guardando il teaser in calce a questa notizia. Secondo voi cos'è?

La Stagione 3 di Fortnite prenderà ufficialmente il via domani a 17 giugno. L'orario non è stato confermato, ma ci aspettiamo che l'inizio delle operazioni di manutenzione avvenga intorno alle ore 08:00/09:00. Il ritorno online, previo download della nuova patch, dovrebbe avvenire intorno all'ora di pranzo.