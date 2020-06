Fortnite Stagione 3: le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Fortnite Stagione 3 porta in dote un notevole carico di novità non solo per la Battaglia Reale ma anche per le modalità Creativa e Salva il Mondo, tra cui nuove armi e varianti di personaggi già noti.

Fortnite Battaglia Reale

La nuova mappa sommersa è senza dubbio la principale novità di Fortnite Stagione 3, da segnalare anche l'arrivo degli squali e della skin di Aquaman, inoltre sono state confermate nuove armi e oggetti estetici tra cui il Custombrello, ombrello interamente personalizzabile che vi permetterà di difendervi meglio in partita. Disponibili ovviamente anche nuove sfide settimanali con ricompense uniche ed esclusive che andranno avanti per tutta la stagione 3.

Fortnite Salva il Mondo

Castigamatti

Infliggi colpi travolgenti con il Castigamatti! Enorme Martello ad avancarica che infligge devastanti Attacchi in salto pesanti sugli Abietti. Disponibile nel Negozio dell'evento a partire dal 20 giugno alle 02:00, ora italiana.

Headhunter Patriottico

Vantaggio standard: Bottino di guerra

Grido di guerra dà il 25% di chance che ogni colpo consumi zero munizioni

Vantaggio Comandante: Bottino di guerra +

Grido di guerra dà il 50% di chance che ogni colpo consumi zero munizioni

Fortnite Modalità Creativa

Al momento non sono stati annunciati nuovi contenuti ma solo risoluzioni di bug e problemi tecnici con le isole, le armi e altri aspetti della Modalità Creativa di Fortnite.