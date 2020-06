Fortnite Stagione 3: la nuova mappa svelata in anticipo

Dopo aver pubblicato in anticipo skin e armi di Fortnite Stagione 3, il leaker Hypex ci mostra ora anche la nuova mappa del Battle Royale di Epic Games, tanto rumoreggiata nei giorni scorsi e ora finalmente in dirittura d'arrivo.

I leak si sono rivelati corretti e la nuova mappa è effettivamente sommersa d'acqua, per questo le zone sono frammentate e in ogni zona si è semplicemente circondati da acqua, addirittura l'Agenzia è completamente isolata e apparentemente solo la zona Sud Est è ben stabile sulla terraferma. Sembrano essere presenti anche nuove aree da esplorare ma è presto per trarre conclusioni, dal momento che l'immagine non risulta troppo nitida.

L'acqua è uno degli elementi chiave di Fortnite Stagione 3 come dimostra anche la presenza di Aquaman come parte del Pass Battaglia, inoltre è stata confermata la presenza degli squali, e dove possono essere questi ultimi se non in mare aperto?

A breve Epic Games dovrebbe ripristinare Fortnite, al momento il gioco è offline per manutenzione, i lavori dovrebbero terminare verso le 10:00 ora italiana, quando inizierà il rollout del nuovo aggiornamento che darà ufficialmente il via alla Stagione 3!