Fortnite Stagione 3, guida alle nuove armi: tra i ritorni, anche quattro Esotiche

Dopo il successo riscosso dall'evento Collisione, nel battle royale di Epic Games ha realizzato il suo debutto la nuova Stagione 3. Denominata "In Sintonia", quest'ultima ha introdotto un'incredibile quantitativo di grandi novità in Fortnite: Battaglia Reale.

Tra queste ultime, non potevano ovviamente mancare delle armi completamente inedite, con i giocatori che ora possono imbracciare una selezione ancora più ampia di strumenti d'offesa. Tra le new entry, troviamo in particolare il Fucile Pesante a Due Colpi, un fucile a pompa in grado di infliggere un notevole quantitativo di danni. Presente all'appello anche il Fucile da Tiratore Designato, un fucile con mirino che rappresenta una via di mezzo tra un un fucile d'assalto e un fucile di precisione. Infine, spazio al Fucile d'Assalto Martello, in grado di sparare velocemente e anche sulla distanza, a patto di padroneggiarne il rinculo.

Oltre alle novità, non sono inoltre mancati i rientri in scena. Di seguito, vi segnaliamo l'elenco completo delle armi già note al pubblico che hanno fatto ritorno nel gioco in occasione del lancio della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale. Ecco le armi recuperate dal magazzino del battle royale:

Pistola secondaria

Revolver

Fucile pesante automatico

Fucile a pompa percussore

Mitraglietta Stinger

Mitraglietta da combattimento

Fucile d'assalto Ranger

Vampafucile Percussore

Fucile di precisione pesante

Granata

Vasetto di lucciole

Fiocina

Segugio di Ombre (arma esotica)

Sei colpi da Tiratore scelto (arma esotica)

Dub (arma esotica)

Fucile Boom cecchino (arma esotica)

Granate a onda d'urto

In chiusura, ricordiamo ai giocatori che è ora possibile ottenere gratis un Piccone di Fortnite, grazie ad una collaborazione tra Epic Games e Microsoft.