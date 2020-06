Fortnite Stagione 3: ecco le nuove sfide della settimana 1 e 2

Insieme a Fortnite Stagione 3 debuttano ovviamente anche nuovi set di sfide, in particolare sono già emersi i leak delle sfide della settimana 1 e settimana 2, non sappiamo però quando partiranno esattamente le nuove challenge.

Con ogni probabilità le Sfide della Settimana 1 arriveranno oggi o domani mentre le Sfide Settimana 2 saranno disponibili dal 24 o 25 giugno per i possessori del Pass della Battaglia.

Fortnite Sfide Settimana 1

Colpisci gli squali bottino

Trova gnomi

Trova le scatole di munizioni a Pozzo Traballante

Atterra a Brughiere Brumose finendo in top 25

Elimina almeno un nemico a Foschi Fumaioli

Infliggi danni in 10 secondi dall'atterraggio al Mulinello Idro 16

Gattogrill: entra nel magazzino

Fortnite Sfide Settimana 2

Usa le zipline

Trova i forzieri a Siepi d'Agrifoglio

Trova gli oggetti da consumare nel frutteto

Segna almeno una rete a Parco Pacifico

Elimina i nemici a Lago Languido

Colpisci almeno un nemico alla testa

Presto dovrebbero fare la loro comparsa anche le Sfide di Aquaman, non è ancora chiaro se queste saranno disponibili sin da subito o se arriveranno più avanti nel corso della Stagione 3, come accaduti per le Sfide di Deadpool in Fortnite Stagione 2.