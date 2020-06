Fortnite Stagione 3, nuovi bug saranno presto corretti: l'elenco da Epic Games

Ha preso il via da pochi giorni la Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, che ha portato con sé la furia dell'acqua, pronta a sommergere grandi sezioni dell'isola di gioco.

Ma non solo: il free to play ha infatti stato testimone dell'apparizione di Aquaman, mentre sembrano essere sparite da Fortnite le auto della polizia. Mentre i giocatori esplorano tutte le novità introdotte in-game, il team di sviluppo del battle royale ha promesso di dedicarsi presto alla risoluzione di alcuni bug.



Tra questi ultimi troviamo malfunzionamenti di vario genere e caratteristiche, ad esempio la possibilità per le emote di coprire l'audio proveniente dal palco principale presente nella Modalità Party di Fortnite. A questo si aggiunge inoltre l'introduzione di stili mancanti per alcuni equipaggiamenti, come il piccone dello specialista o l'Arroyo Pack Back Bling. Epic punta inoltre a migliorare la performance di alcune mitragliette, deltaplani e strumenti di cura. Inoltre, elemento piuttosto peculiare, il team ha riscontrato un bug che ha per effetto la colorazione delle intere texture della mappa di gioco di uno sgargiante rosa.

In chiusura, ricordiamo ai giocatori attivi sul battle royale di casa Epic Games che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, a cura del nostro Antonio Izzo.