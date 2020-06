Fortnite Stagione 3: il nuovo trailer conferma Aquaman!

Adesso è ufficiale! La Stagione 3 di Fortnite è iniziata e per l'occasione Epic Games ha pubblicato due nuovi trailer, il video di lancio e il filmato di debutto del nuovo Pass della Battaglia, quest'ultimo conferma l'arrivo della skin di Aquaman!

Durante la Stagione 2 Epic Games ha proposto skin, oggetti cosmetici e sfide di Deadpool in collaborazione con Marvel Comics, nel corso della Stagione 3 invece il protagonista assoluto sarà Aquaman, ben visibile nel trailer dedicato al Pass della Battaglia. I video confermano anche il tema marino e la presenza degli squali in Fortnite Stagione 3, al momento però non ci sono altri dettagli in quanto Fortnite è offline per manutenzione e tornerà online non prima delle 10:00.

Nel corso della mattinata Epic Games pubblicherà il changelog completo e tutte le novità di Fortnite Stagione 3 e del nuovo Battle Pass, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli anche per quanto riguarda Aquaman, non sappiamo infatti se la skin sarà disponibile sin da subito o se questa verrà pubblicata in un secondo momento come ricompensa ad un set di sfide.