Fortnite Stagione 3 oggetti gratis: come sbloccare una danza e un piccone

Per celebrare il lancio di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3, Epic Games ha deciso di mettere a disposizione di tutti i giocatori del suo battle royale gratis una serie di oggetti che si possono sbloccare molto facilmente: parliamo dell'emote Vibrant Vibin' e del piccone Pugnali Abbaglianti.

Come sbloccare i Pugnali Abbaglianti

Il primo oggetto gratuito di cui vi parleremo in questa guida è uno strumento da raccolta chiamato Pugnali abbaglianti: si tratta di una coppia di affilatissime spade che viene messo a disposizione da Epic Games e Microsoft per sponsorizzare la presenza di Fortnite nel servizio Xbox Cloud Gaming, grazie al quale i giocatori possono avviare il battle royale anche senza un abbonamento. Basta infatti avviare il gioco attraverso il servizio entro e non oltre il prossimo 21 giugno alle 05:59 del fuso orario italiano per ricevere il piccone gratuitamente. Assicuratevi di avere il vostro account Microsoft collegato al profilo Epic Games per poter usufruire del piccone anche sulle altre piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Android e Nintendo Switch).

Per chi non lo sapesse, sulle pagine di Everyeye è presente una guida con tutti i passaggi da seguire per poter giocare Fortnite Capitolo 3 con Xbox Cloud Gaming su iPhone, iPad, Android e qualsiasi altro dispositivo con un browser supportato.

Come sbloccare l'emote Vibrant Vibin'

L'altra ricompensa è invece l'esclusiva danza Vibrant Vibin', la quale può essere sbloccata gratuitamente grazie ai Twitch Drops. Basta infatti sintonizzarsi su un canale Twtich che sta giocando a Fortnite con il tag "Drop abilitati" e guardarlo per 30 minuti per ricevere l'oggetto nell'inventario. Ovviamente occorre collegare correttamente l'account Epic Games Store che utilizzate per giocare a quello Twitch, così che le ricompense possano essere inviate al vostro armadietto.

Su questa pagina di Twitch potete trovare l'elenco completo dei canali che stanno attualmente trasmettendo Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 e che permettono di sbloccare la ricompensa tramite Twitch Drops. Avrete tempo per ottenere questo oggetto solo fino al prossimo giovedì 9 giugno 2022.