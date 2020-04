Fortnite Stagione 3 partirà in ritardo? Analizziamo la situazione

La Stagione 3 di Fortnite Battle Royale potrebbe non uscire in tempo, la nuova season del gioco Epic è attesa per il 27 aprile ma con ogni probabilità lo start sarà rimandato, almeno stando a quanto riportato dai dataminer.

Sono attualmente in programma due aggiornamenti per la stagione 2 che porteranno il gioco alle versioni 12.40 e 12.50, di conseguenza sono in molti a pensare che la roadmap non verrà rispettata, al momento inoltre non ci sono dettagli precisi su Doomsday, l'evento che dovrebbe chiudere la season 2.

Non sono emersi neanche particolari dettagli sui contenuti della Stagione 3, ma il dubbio resta sulle tempistiche, quando uscirà esattamente? Difficile dirlo, se Epic non riuscirà a mantenere le tempistiche di fine aprile con ogni probabilità la nuova season vedrà la luce entro la prima metà di maggio, non è chiaro se gli sviluppatori stiano avendo dei problemi legati allo smart working per l'emergenza Coronavirus, questa è una ipotesi probabile ma non ancora confermata.

Per la settimana in corso non sono ancora stati annunciati nuovi aggiornamenti di Fortnite, un nuovo update potrebbe essere previsto per mercoledì o giovedì, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni.