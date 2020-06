Fortnite, Stagione 3: posizione dei Gettoni XP della Settimana 1 e 2

Con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 hanno fatto il proprio ritorno anche i Gettoni XP, collezionabili che vengono aggiunti alla mappa ogni settimana e permettono di accumulare senza particolari difficoltà qualche punto esperienza.

Raccoglierli è molto semplice, anche perché al momento non sono presenti i gettoni arancioni che chiedono al giocatore di entrare in uno dei caveau delle aree protette dei boss. Nel corso delle prime due settimane sono infatti stati aggiunti alla mappa solo i gettoni verdi e quelli viola. I primi possono semplicemente essere raccolti muovendo il proprio personaggio in loro corrispondenza, i secondi sono invece più particolari e, a contatto col giocatore, si dividono in tanti mini-gettoni che andrebbero raccolti tutti (saltarne qualcuno non è un problema, ma otterrete meno XP).

Prima di lasciarvi all'immagine con la posizione dei Gettoni XP della Settimana 1 e 2, vi ricordiamo che il modo perfetto per raccogliere questi oggetti è partecipare a partite della modalità Rissa a Squadre, nella quale è molto facile spostarsi rapidamente da un luogo all'altro della mappa.

Avete già completato la sfida di Aquaman della Settimana 2 di Fortnite Stagione 3? Sulle nostre pagine trovate anche dei consigli su come completare rapidamente ognuna delle sfide della Settimana 2 della Stagione 3 di Fortnite.