Fortnite, Stagione 3: posizione di tutti i Gettoni XP della Settimana 5

Avete bisogno di un po' di Punti Esperienza per salire di livello nel Pass Battaglia della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2? Allora seguite i nostri consigli per trovare i Gettoni XP della Settimana 5.

Vi ricordiamo che la raccolta dei gettoni è molto semplice e, nel caso in cui non lo sapeste, ogni settimana questi oggetti non vengono sostituiti a quelli già presenti sulla mappa, permettendo così a tutti i giocatori di non perdere nemmeno uno di questi collezionabili. Va inoltre precisato che i gettoni viola non sono come tutti gli altri e al contatto con il giocatore si dividono in tanti oggetti più piccoli: in questo caso vi suggeriamo di creare un cubo di legno intorno al gettone, così da poter raccogliere ogni singolo punto esperienza senza la minima fatica.

Se volete semplificare la raccolta dei gettoni in un'area della mappa potete anche approfittare della modalità Rissa a Squadre, che oltre al respawn permette anche di utilizzare a proprio piacimento il deltaplano, così da raggiungere agilmente vari punti d'interesse.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi alla mappa con tutti i gettoni della settimana, ricordandovi che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3.