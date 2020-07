Fortnite, Stagione 3: posizione dei Gettoni XP della Settimana 6

Se avete già completato tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, allora è giungo il momento di procedere alla raccolta di tutti i nuovi Gettoni XP, grazie ai quali potrete avanzare di un altro paio di livelli del Pass Battaglia.

I nuovi gettoni settimanali sono in totale 11 (4 verdi, 5 blu e 2 viola) e potrebbero non essere gli unici presenti nella vostra mappa, dal momento che quelli delle scorse settimane sono ancora disponibili e chi non li ha raccolti può correre ai ripari. Al momento non sono ancora presenti i Gettoni XP arancioni, ovvero quelli situati nei vault delle aree protette dai boss, dal momento che un glitch sta impedendo loro di arrivare nel gioco e potrebbero arrivare quindi nelle prossime settimane. Nel caso in cui non lo sapeste i gettoni verdi e quelli blu vanno semplicemente raccolti, invece quelli viola si dividono in tanti gettoni di piccole dimensioni al contatto con il giocatore: se volete prenderli tutti vi suggeriamo di costruire una struttura cubica intorno al gettone, così da non far disperdere le monete.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione degli 11 gettoni, così che possiate raccoglierli tutti.

Oltre a segnalarvi la mappa con i Gettoni XP della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3, vi invitiamo a leggere anche i consigli per completare la sfida che chiede di prendere un'arma a Capanna Catasta.