Fortnite, Stagione 3: posizione dei Gettoni XP della Settimana 7

Puntuale come sempre, Epic Games ha nuovamente aggiornato la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 con i Gettoni Esperienza della Settimana 7. Se volete accumulare rapidamente un bel po' d'esperienza e guadagnare qualche livello del Pass Battaglia, ecco la posizione di tutti gli oggetti collezionabili.

Ci sono in totale 10 Gettoni XP da raccogliere: 4 verdi, 4 blu e 2 viola. Al solito vi ricordiamo che i gettoni viola sono i più fastidiosi da raccogliere poiché al contatto con il giocatore si frammentano in pezzi più piccoli: per raccoglierli tutti agilmente vi suggeriamo di costruire un cubo di legno intorno all'oggetto prima di entrarci in contatto, così che i piccoli gettoni non possano disperdersi. Non c'è ancora traccia dei Gettoni XP arancioni, i quali dovrebbero fare il proprio debutto nei prossimi giorni.

Nel caso in cui non aveste avuto la possibilità di raccogliere i Gettoni XP delle scorse settimane, sappiate che questi sono ancora presenti sulla mappa e possono essere raccolti senza alcun problema. Sulle nostre pagine trovate la posizione di tutti i Gettoni XP della Settimana 6 di Fortnite Stagione 3.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con la posizione dei gettoni, vi ricordiamo che tra pochi giorni arriverà il concerto di Kenshi Yonezu in Fortnite Party Royale.