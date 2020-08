Fortnite, Stagione 3: posizione dei Gettoni XP della Settimana 8

Con l'arrivo delle automobili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 hanno fatto il proprio debutto anche i nuovi Gettoni XP di colore arancione, che vanno ad aggiungersi alla nuova ondata di collezionabili introdotta nella Settimana 8.

A differenza della scorsa stagione, questa volta i gettoni arancioni non si nascondono nei covi dei boss e possono essere raccolti solo ed esclusivamente dai giocatori che si trovano all'interno di un veicolo. In totale, questa settimana ci sono 21 gettoni: 4 verdi, 4 blu, 2 viola e 10 arancioni. Al solito, in giro per la mappa è possibile trovare anche i gettoni delle scorse settimane che non avete ancora raccolto e che vi consigliamo di trovare per aumentare il vostro livello del Pass Battaglia.

A proposito, sapevate che andando oltre il livello 100 del pass stagionale si può sbloccare un esclusivo stile aggiuntivo "Super" del Cavaliere Eterno di Fortnite Stagione 3? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate anche tutti i suggerimenti per completare ogni singola sfida della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.