Fortnite, Stagione 3: rimossi i motoscafi per via di un problema

Nel corso delle ultime ore i canali social ufficiali di Fortnite Capitolo 2 si sono aggiornati con un importante messaggio riguardante una modifica temporanea al battle royale. Pare infatti che un problema riscontrato dal team di sviluppo abbia portato alla rapida rimozione dei motoscafi dall'intera mappa.

Ciò significa che giocando adesso ad una qualsiasi modalità della Battaglia Reale del titolo Epic Games non sarà possibile in alcun modo trovare questo genere di veicoli in giro per la mappa. Non è ancora chiaro quale sia il problema che ha spinto gli sviluppatori ad un gesto tanto drastico, ma è probabile che si tratti di un grave bug che potrebbe potenzialmente rovinare l'esperienza di molti giocatori.

Attualmente non si conoscono i tempi d'attesa per la risoluzione di questo problema ed è probabile che Epic Games possa impiegare anche diversi giorni prima di pubblicare un fix e riportare nel mondo di gioco i tantissimi motoscafi. In ogni caso l'assenza di motoscafi non dovrebbe essere un problema tanto grave, dal momento che con l'ultimo abbassamento del livello del mare in Fortnite Stagione 3 la parte di mappa sommersa è quasi del tutto sparita.

