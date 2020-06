Fortnite: la Stagione 3 potrebbe ritardare ancora per le proteste negli Stati Uniti?

Alla fine della scorsa settimana Epic Games ha rimandato la Stagione 3 di Fortnite dal 4 all'11 giugno, sono in molti però a temere che l'avvio della nuova Season possa tardare ancora a causa della delicata situazione di questi giorni negli Stati Uniti.

Nel momento in cui scriviamo resta confermato l'avvio per l'11 giugno mentre l'evento Il Dispositivo legato all'agenzia si terrà alle 20:00 di sabato 6 giugno, non è escluso però che queste date possano variare ancora una volta, le proteste legate alla morte di George Floyd potrebbero costringere Epic Games a rinviare l'evento di qualche giorno.

Per ora, ribadiamo, è una semplice ipotesi tuttavia nelle scorse ore abbiamo assistito al rinvio di eventi come la presentazione dei giochi PS5 e Night City Wire Cyberpunk 2077, entrambi rimandati in segno di rispetto, non è questo infatti il momento adatto per divertirsi con la presentazione di nuovi prodotti di intrattenimento. Sul PlayStation Store è già comparso il banner di Fortnite Stagione 3, a questo punto aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games, con ogni probabilità eventuali conferme o smentite non tarderanno troppo.

Lo sapevate? Activision ha rinviato le nuove stagioni di Call of Duty Modern Warfare, COD Warzone e COD Mobile in segno di rispetto per quanto sta accadendo.