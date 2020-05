Fortnite Stagione 3 a tema Acqua: pozzanghere avvistate sulla mappa

I giocatori di Fortnite hanno notato la comparsa di alcune pozzanghere sull'isola di Battaglia Reale, a ulteriore conferma che l'acqua rappresenta il tema principale della Stagione 3 del Battle Royale di Epic Games.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura e nel tweet riportato in calce alla notizia, nelle ultime ore i giocatori di Fortnite hanno notato la presenza di diverse pozzanghere e crepe sul terreno dell'isola di Battaglia Reale.

In particolare è possibile vedere le pozzanghere a Fattoria Frenetica e a Parco Pacifico. La Grotta, addirittura, pare che verrà sommersa dall'acqua e che potrà espellere i giocatori in aria tramite una spinta generata dalla grossa ventola presente nel condotto.

Stando ai recenti leak, in effetti, sembra sempre più evidente che la Stagione 3 di Fortnite sarà a tema acquatico: si parla infatti della presenza di aree subacquee, sottomarini a forma di squalo e addirittura di Aquaman, eroe della DC che potrebbe fare la sua comparsa in Fortnite dopo Deadpool (a proposito, sapete che all'interno di Fortnite è presente il minigame segreto di Deadpool).

La comparsa delle pozzanghere sull'isola di Battaglia Reale, dunque, non farebbe altro che confermare il tema a sfondo acquatico della Stagione 3 di Fortnite. Per saperne di più, tuttavia, non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Epic Games.