Fortnite, Stagione 3: dove trovare e come utilizzare la Pistola a razzi

Introdotta di recente nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, la Pistola a Razzi è un'arma molto particolare e dotata di numerosi utilizzi, alcuni dei quali sono sconosciuti alla maggior parte dei giocatori del battle royale.

Dove trovare la Pistola a razzi

Purtroppo non esiste un modo per avere la certezza assoluta di trovare questo oggetto in uno specifico luogo della mappa. Se volete recuperarne uno non dovete far altro che aprire forzieri ed esplorare gli edifici in cerca del gadget, il quale può essere ritrovato con una certa facilità. Insomma, per completare la sfida della Settimana 5 della Stagione 3 dovrete faticare un po'.

Come utilizzare la Pistola a razzi

La Pistola a razzi è un'arma rara dotata di sei proiettili che, una volta utilizzati, non possono più essere recuperati in alcun modo e fanno sparire l'arma nel nulla liberando il suo slot nello zaino. Tra un proiettile e l'altro bisogna inoltre attendere circa un secondo e mezzo per la ricarica, visto che si tratta di un'arma con un caricatore contenente un singolo razzo. Il proiettile di questa pistola esplode all'impatto infliggendo 60 punti danno e rilascia una serie di scintille che incendiano qualsiasi oggetto di legno: strutture, edifici e alberi. Un ottimo modo per sfruttare questo oggetto è quindi quello di colpire le fondamenta delle strutture di legno più imponenti, così da farle crollare.

Esiste però anche una funzione secondaria dell'arma, i cui razzi possono essere sparati in aria per poi essere fatti cadere e segnalare con degli indicatori rossi tutti gli avversari nell'area circostante. Potreste quindi pensare di colpire luoghi della mappa in cui pensate si stia nascondendo qualcuno, così da individuarne la posizione ed andarlo a stanare.