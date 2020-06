Fortnite, Stagione 3: dove trovare i gonfiabili di Deadpool allo Yacht

Anche nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 si torna a parlare di Deadpool, il mercenario chiacchierone che è il protagonista di una selle sfide della Settimana 3. Questa volta bisogna raccogliere tre diversi galleggianti da piscina in uno dei nuovi punti d'interesse della mappa: lo Yacht 2.0.

Tutto ciò che dovete fare è raggiungere questi oggetti sparsi in giro per l'area ed interagirci per completare la sfida ed ottenere i Punti Esperienza.

Ecco di seguito la posizione di tutti e tre i collezionabili:

Galleggiante n°1: nella sezione a destra dello Yacht, all'interno del container arancione

nella sezione a destra dello Yacht, all'interno del container arancione Galleggiante n°2: nella parte più alta della sezione centrale, in una stanzetta con il poster di Deadpool

nella parte più alta della sezione centrale, in una stanzetta con il poster di Deadpool Galleggiante n°3: vicino alle sedie sdraio che affacciano sulla struttura a sinistra dello Yacht

Se state avendo difficoltà nel reperire i galleggianti, potete dare un'occhiata alla mappa che trovate qui sotto, sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione degli oggetti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche tutti i consigli utili a completare la sfida come usare 8 Zipline diverse all'Autorità di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.