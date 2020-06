Fortnite Stagione 3, il Visitatore sta per tornare nel battle royale? Spunta una teoria!

Nel corso dell'autunno 2019, l'universo di Fortnite: Battaglia Reale ha visto tra i protagonisti del proprio immaginario un personaggio alquanto enigmatico ed interessante: il Visitatore.

Secondo alcune teorie, quest'ultimo sarebbe ora pronto a fare ritorno all'interno del titolo, in occasione del lancio della Stagione 3 del titolo Epic Games. A sostegno di questa interpretazione, vi sono alcuni elementi intriganti. In particolare, alcuni hanno evidenziato come in una delle Registrazioni del Visitatore che i giocatori hanno potuto raccogliere nel corso della Stagione 10 si facesse riferimento ad uno strumento definito "dispositivo".

Ebbene, come ormai noto, la fine della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 sarà sancita da un evento speciale battezzato proprio "Il Dispositivo". Alcuni appassionati hanno provato a tracciare un collegamento tra i due riferimenti, ipotizzando un ritorno del personaggio nella lore di Fortnite. Quest'ultimo, nello specifico, sarebbe destinato ad apparire sulla vetta della diga avvistata nella visione di Jonesey, causandone la distruzione e una conseguente inondazione della mappa di gioco.



Una teoria sicuramente intrigante, ma piuttosto ardita: per scoprire cosa accadrà con la Stagione 3 del battle royale non resta altra da fare che attendere che prenda ufficialmente il via il nuovo evento speciale de Il Dispositivo in Fortnite Battaglia Reale!