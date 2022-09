Fortnite Stagione 4: in arrivo la modalità in prima persona? Lo sostiene un leaker

Cresce l'attesa dei fan per la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, e così il noto leaker HYPEX coglie l'occasione per riassumere tutte le scoperte effettuate dai dataminer, come quella legata all'aggiunta di una modalità in prima persona.

La celebre "gola profonda" del battle royale di Epic Games prende infatti spunto dalle ultime scoperte effettuate dai dataminer per riferirci del sempre più probabile arrivo di una modalità che, una volta implementata, dovrebbe trasformare Fortnite in un FPS.

L'introduzione delle sfide con inquadratura in prima persona è stata citata a più riprese dai dataminer, di conseguenza per HYPEX il suo arrivo nella dimensione free to play di Fortnite dovrebbe verificarsi proprio nel corso della Stagione 4, insieme agli immancabili eventi crossover con le stelle dello sport, gli eroi del cinema e i cantanti più acclamati dal pubblico.

È però giusto sottolineare come HYPEX sia giunto a questa conclusione senza avere ulteriori elementi a riprova dell'effettivo arrivo di una modalità in prima persona. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di rumor o presunti leak a prescindere dall'attendibilità delle fonti.

Mentre aspettiamo di ricevere una conferma o una smentita da parte di Epic, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sul evento crossover di Fortnite e Dragon Ball con Goku e Vegeta.