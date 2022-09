Fortnite Stagione 4: come attraversare le costruzioni con il Cromo

Il Cromo ha ormai invaso buona parte della mappa di Fortnite Capitolo 3 con l'arrivo della Stagione 4 e i giocatori possono utilizzare questo speciale elemento per avere numerosi vantaggi, tra i quali vi è anche la possibilità di attraversare qualsiasi costruzione o edificio senza distruggerli.

Il Cromo è una particolare sostanza che altera in maniera sensibile le meccaniche di gameplay del battle royale gratis targato Epic Games. Come vi abbiamo già spiegato nella guida su come eseguire uno scatto aereo in Fortnite Stagione 4, grazie allo Schizzo Cromo si può assumere una forma incorporea che, in maniera simile a Splatoon, consente movimenti agili e fluidi per poi riprendere forma con la sola pressione di un tasto. Non si tratta però dell'unica funzione del Cromo, che può essere utilizzato anche per dare un bel po' di fastidio a chi si nasconde negli edifici della mappa nella modalità Zero Costruzioni oppure in enormi torri create al momento nelle modalità classiche.

Il primo sistema per passare attraverso un muro è quello di ritrovarsi in forma di Blob: mentre il personaggio è in questa modalità, può passare attraverso una qualsiasi superficie eseguendo uno scatto. Vi ricordiamo che lo scatto durante la forma Blob si può eseguire a terra premendo il tasto per mirare o in aria, premendo due volte il tasto per saltare. A prescindere dal tipo di scatto, basta compiere l'azione verso un muro e vi ritroverete dall'altra parte.

In alternativa, potete attraversare le costruzioni che sono ricoperte dal Cromo e non importa se il vostro personaggio è in forma di Blob o meno. In questi casi, non dovete fare altro che muovervi verso la parete per immergervi al suo interno ed uscire dall'altra parte. Potete sfruttare questa meccanica in tutti i luoghi della mappa ricoperti dal Cromo oppure dopo aver lanciato uno Schizzo Cromo su una costruzione qualsiasi, anche quelle realizzate dagli avversari.

