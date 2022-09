Fortnite Stagione 4: come diventare un Blob ed eseguire uno scatto in aria

La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 è finalmente arrivata e propone una serie di novità sostanziali in termini di gameplay, vista l'introduzione di un nuovo elemento, il Cromo. Scopriamo insieme come sfruttarne i poteri per eseguire movenze mai viste prima nel battle royale gratis.

Come usare gli Schizzi Cromo

In giro per numerose aree della mappa di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 si possono trovare gli Schizzi Cromo, un oggetto da lancio esclusivo dell'attuale aggiornamento al cui interno si nasconde un piccolo quantitativo della sostanza che ricopre alcuni punti d'interesse dell'isola. Una volta raccolto uno Schizzo Cromo, non dovete fare altro che lanciare questa specie di granata ai vostri piedi o a quelli dei vostri alleati: in questo modo vi ricoprirete di Cromo e potrete sfruttare il nuovo sistema di movimento.

Come eseguire uno scatto aereo

Una volta che l'aspetto del vostro personaggio di Fortnite è cambiato ed è completamente ricoperto di Cromo, è possibile liquefarsi e muoversi in maniera molto simile a quanto accade in Splatoon 3. Basta iniziare a correre per diventare un Blob, così da rendere molto più difficile per i nemici sia individuarvi che colpirvi. Mentre il personaggio è in questo stato, potete sia eseguire un rapido scatto con il tasto per mirare che uno scatto aereo: per far ciò, basta premere due volte il tasto adibito al salto e il vostro blob balzerà in aria per poi proiettarsi in avanti, con la possibilità di oltrepassare le pareti che sono anch'esse ricoperte di Cromo. Quando volete ritornare in forma 'umana', non dovete fare altro che premere nuovamente il tasto per lo scatto e il vostro personaggio si De-blobbificherà. Che si tratti di salti in aria o scatti, queste azioni possono essere eseguite in numero limitato, poiché consumano stamina proprio come altre movenze.