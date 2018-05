Fortnite Stagione 4: come completare la sfida cerca le lettere F-O-R-T-N-I-T-E

Dopo tanta attesa e innumerevoli speculazioni, la Stagione 4 di Fortnite Battle Royale è finalmente cominciata. La mappa di gioco è cambiata in maniera sostanziale e ora al posto del Magazzino Muffito c'è un gigantesco cratere.

Ovviamente, con l'inizio della Settimana 1 sono anche state introdotte 7 nuove sfide, ecco quali sono.

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (500) - 5 Stelle della Battaglia

Cerca dei forzieri a Montagnole Maledette (0/7) - 5 Stelle della Battaglia

Usa un Fortatile - 5 Stelle della Battaglia

Cerca le lettere F-O-R-T-N-I-T-E - 5 Stelle della Battaglia

- 5 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Eliminazioni con pistole (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Elimina nemici nel Laboratorio della latrina (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa guida vi spiegheremo dove trovare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E. Queste possono apparire in numerose location della mappa di gioco, ma è sufficiente visitarne 8 in un ordine qualsiasi, anche in differenti partite. Ecco quelle che abbiamo trovato fino ad ora.

In cima al fienile rosso di Acri Anarchici, proprio sopra la banderuola a forma di gallo; Su un container verde, nell'area situata a nord di Corso Commercio e a sud-est di Tomato Town; In cima all'edificio che si trova più a sud in Rapide Rischiose. A meno che non atterriate direttamente sul posto, dovrete costruire una scala per arrivarci; Sulla sommità della torre di legno a est di Borgo Bislacco; In cima alla torre dell'orologio a sud-ovest di Pinnacoli Pendenti; Sul piccolo edificio al centro di Parco Pacifico; Su una tomba nella sezione nord-ovest di Montagnole Maledette; L'ultima lettera è nella zona a nord-est di Laboratorio della Latrina, sull'edificio alto situato più a nord. Si trova sotto al tetto, per cui armatevi di piccone e distruggetelo.

Per scoprire i punti esatti vi invitiamo a consultare e ingrandire la mappa che abbiamo condiviso in fondo a questa guida. Si tratta di una sfida di livello normale, pertanto il suo completamento vi garantirà