Fortnite Stagione 4: come completare la sfida segreta Discorso GNOM

Se avete già portato a termine la sfida segreta "L'evento dell'anno" di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, sappiate che esiste un'altra sfida nascosta che consente di ottenere senza particolari sforzi un bel po' di Punti Esperienza.

Parliamo del "Discorso GNOM", missione legata ai simpatici gnomi e che si può portare a termine in pochi secondi. L'obiettivo si trova in questo caso a sud-ovest di Brughiere Brumose, sulla parte dell'isola che affaccia sul mare. In questa zona della mappa ci si può imbattere in un piccolo palco sul quale uno gnomo sta tenendo un discorso: avvicinatevi al palco ed attendete che il discorso finisca, così che accada un evento piuttosto bizzarro (diamo a voi l'onore di scoprirlo) assegnandovi i 25.000 Punti Esperienza come ricompensa per il completamento della sfida.

Se non riuscite a trovare questo palcoscenico, potete aiutarvi con l'immagine che trovate qui sotto, contenente tutte le indicazioni utili al ritrovamento del luogo sulla mappa.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida completa alle sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come pescare i nuovi pesci della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2.