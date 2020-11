Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'Errore lapidario'

Nel corso delle ultime ore è stata silenziosamente introdotta dagli sviluppatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 un'altra sfida segreta, la quale potrebbe essere l'ultima di una lunga serie di missioni legate agli gnomi-cyborg di Pantano Palpitante.

La decima sfida segreta di Fortnite Capitolo 2 è senza ombra di dubbio tra le più semplici da portare a termine e prende il nome di "Errore lapidario". L'obiettivo del giocatore è quello di atterrare a Pantano Palpitante, per la precisione tra gli alberi a nord-est della struttura all'interno della quale viene prodotto il Succo Succoso che rigenera punti salute e scudo. In mezzo agli alberi della palude dovreste imbattervi in una lapide raffigurante lo stesso gnomo di cui seguiamo le tracce ormai da settimane. Per portare a termine la sfida occorre avvicinarsi all'oggetto di pietra e premere il tasto per l'interazione quando appare a schermo la possibilità di rendergli omaggio. Fatto questo semplice gesto, riceverete qualche decina di Punti Esperienza utili a scalare i livelli del Pass Battaglia e ad ottenere la skin di Tony Stark con la possibilità di trasformarsi in Iron Man tramite l'emote integrata. Se state avendo difficoltà nel ritrovamento della lapide, potete aiutarvi dando un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi e che potete trovare in calce a questa mini-guida, così da individuare subito la posizione esatta del luogo da raggiungere per il completamento della sfida.

