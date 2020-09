Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'L'evento dell'anno'

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 continuano a scoprire delle bizzarre sfide segrete in giro per la mappa della Stagione 4 e una di queste riguarda un particolare evento legato agli gnomi.

La sfida segreta in questione si chiama "L'evento dell'anno" ed è incredibilmente semplice da portare a termine. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di completare questa sfida non dovete far altro che atterrare all'Autorità (o raggiungerla in un secondo momento) e dirigervi ad est dell'isoletta con al centro una struttura. Il vostro obiettivo si trova nei pressi della riva, luogo nel quale si trova una grossa roccia con sopra un cartellone ed un piccolo gnomo che lo guarda: vi basterà avvicinarvi alla simpatica scena per completare la sfida e ricevere immediatamente 25.000 Punti Esperienza, utilissimi per chi sta scalando i livelli del Pass Battaglia.

Se state avendo difficoltà nel reperire il luogo esatto da raggiungere, potete aiutarvi con l'immagine che trovate in calce alla notizia, all'interno della quale trovate tutte le informazioni utili.

