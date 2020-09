Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'Il Rifugio'

Ad aggiungersi alle nuove sfide segrete della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 troviamo anche "Il Rifugio", collegata come sempre al gruppo di gnomi che sta tramando qualcosa in giro per l'isola.

Per portare a termine questa sfida segreta, che ricompensa il giocatore con 20.000 Punti Esperienza, occorre far visita all'edificio a sud di Heroes Park, uno dei punti d'interesse a tema Marvel introdotti nel corso della stagione. Il vostro obiettivo si trova nei sotterranei dell'edificio, ai quali potete accedere entrando nella stanza centrale al piano terra per poi scendere le scale di metallo: a questo punto entrate nel condotto alla vostra destra per assistere ad una bizzarra scena con protagonisti gnomi e robot e completare la sfida.

Nel caso in cui non doveste trovare l'edificio, potete dare un'occhiata alla mappa in calce alla guida per scovare subito la posizione del luogo in cui completare la sfida.

