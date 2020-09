Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'L'Indomani'

Con l'ultimo update settimanale di Fortnite Capitolo 2, la Stagione 4 del battle royale ha accolto una nuova sfida segreta che non solo può essere completata molto velocemente ma permette anche di ottenere 20.000 Punti Esperienza.

Una delle nuove sfide segrete prende il nome di "L'Indomani" e, al solito, è collegata al misterioso evento che gli gnomi sparsi in giro per la mappa stanno organizzando. L'obiettivo della sfida è quello di recarsi in un punto specifico dell'arena per trovare un gruppo di gnomi e distruggerli tutti a suon di picconate. Il team di sviluppo ha deciso di dare al giocatore l'opportunità di completare la sfida in più punti della mappa, ma quello da raggiungere più facilmente si trova nella parte più alta, sulla spiaggia a nord del grosso faro bianco e rosso. Tutto ciò che occorre fare è atterrare in questo punto e colpire le statue a forma di gnomo, così da ottenere immediatamente i punti esperienza.

Nel caso in cui non sapeste come trovare il faro, qui sotto potete visualizzare la mappa con sopra indicata la posizione del luogo nel quale completare la sfida.

