Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'Le Trappole'

Tra le numerose sfide segrete della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 ne troviamo anche una intitolata "Le Trappole" e legata sempre al misterioso piano che le statue a forma di gnomo stanno mettendo in atto.

Sparse in giro per la mappa ci sono infatti cinque diverse bombe collegate a dei barili di succo succoso, le quali vanno disinnescate dal giocatore. Il vostro obiettivo è quindi quello di raggiungere una dopo l'altra i cinque oggetti ed interagirci per completare la sfida e ricevere una manciata di Punti Esperienza, sempre utili per scalare i livelli del Pass Battaglia.

Ecco di seguito la posizione delle trappole:

Foschi Fumaioli: Nella parte più bassa della ciminiera a nord

Nella parte più bassa della ciminiera a nord Scogliere Scoscese: Sotto al ristorante che affaccia sul mare

Sotto al ristorante che affaccia sul mare Sabbie Sudate: Ai piedi di una palma ad est dell'area

Ai piedi di una palma ad est dell'area Siepi d'Agrifoglio: Nella parte est del vivaio, vicino ad uno scaffale di metallo

Nella parte est del vivaio, vicino ad uno scaffale di metallo Brughiere Brumose: Sotto il ponte che collega le due parti della città, verso est

Se non riuscite ad individuare i barili di slurp potete dare un'occhiata al video in apertura o all'immagine che abbiamo realizzato per voi, la quale consiste in una mappa con sopra indicata la posizione esatta di ogni trappola.

