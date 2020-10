Fortnite, Stagione 4: come completare la sfida segreta 'Ricercato'

Epic Games ha nascosto in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 un'altra sfida segreta (la settima) relativa al malvagio piano che gli gnomi stanno mettendo in atto e che con tutta probabilità ci condurrà ad una sorta di mini-evento in game nelle prossime settimane.

Questa missione prende il nome di "Ricercato" e come tutte le altre sfide segrete permette di ottenere senza particolari sforzi un bel po' di Punti Esperienza, sempre utili per scalare qualche livello del Pass Battaglia. L'obiettivo della sfida nascosta è situato nei pressi dell'Idro 16, l'enorme diga tra Brughiere Brumose e Pantano Palpitante. La diga affaccia su una piccola struttura che presenta un angolo nella parte a nord-est: è proprio qui che dovete recarvi per trovare una serie di oggetti ed un murales raffigurante uno gnomo. Per portare a compimento la missione non occorre far altro che avvicinarsi alla location in questione, così da ricevere la ricompensa.

Qui sotto trovate anche una pratica mappa con sopra indicata la posizione esatta del luogo da raggiungere, così da atterrare immediatamente nel punto della sfida segreta e completarla in una manciata di secondi. Sulle nostre pagine trovate anche tutti i consigli per completare la sfida segreta "Le Trappole" in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, legata sempre ai piani delle statue a forma di gnomo. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come completare la sfida segreta di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 chiamata "Il Rifugio".