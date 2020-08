Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 1

La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 non ha solo introdotto nuovi supereroi Marvel ma ha anche portato una serie di sfide inedite, alcune delle quali richiedono di esplorare nuovi punti d'interesse e di utilizzare nuove armi. Scopriamo insieme come completare tutte le sfide della Settimana 1.

Esamina forzieri a Moli Molesti (0/7)

Si tratta di un'altra delle solite sfide che si possono completare semplicemente aprendo forzieri in un'area specifica. Atterrate più volte a Moli Molesti e completerete la sfida senza nemmeno rendervene conto.

Eliminazioni alla Siepi d'Agrifoglio (0/3)

Non dovete far altro che eliminare tre nemici a Siepi d'Agrifoglio, non necessariamente in una sola partita. In molti si fionderanno lì per la sfida, quindi non dovreste avere particolari problemi a trovare dei bersagli facili.

Raccogli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose (0/4)

Per completare questa sfida vi invitiamo a leggere la nostra guida alla posizione degli Anelli Fluttuanti a Brughiere Brumose.

Elimina i robot di Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet (0/5)

Anche in questo caso abbiamo realizzato una guida con tutti i dettagli utili ad eliminare i robot Stark nei pressi di un Quinjet.

Fai il pieno di un veicolo a Lago Languido (0/1)

Niente di più semplice: procuratevi una tanica di benzina e riempite il serbatoio di un veicolo a Lago Languido. Nel caso in cui non ci fossero veicoli in zona potete guidarne uno fino al punto d'interesse.

Infliggi danni agli avversari con fucili a energia Stark Industries (0/1.000)

Per il completamento di questa sfida occorre utilizzare la nuova arma della Stagione 4. Sulle nostre pagine trovate la guida su come procurarsi un fucile ad energia Stark Industries.

Elimina Doctor Doom nel dominio di Doom (0/3, sfida di gruppo)

La nuova sfida di gruppo richiede di eliminare in tre partite diverse il Doctor Doom nella sua area, ovvero Dominio di Doom (l'ex Parco Pacifico). Trovate tutti i dettagli su come far fuori il Dr Destino in Fortnite Stagione 4 nella nostra guida dedicata.