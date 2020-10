Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Le sfide della Settimana 10 della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate puntuali come sempre e il loro completamento permette di accumulare un grosso quantitativo di Punti Esperienza, così da scalare velocemente i livelli del Pass Battaglia e sbloccare Tony Stark e la sua emote. Ecco qualche consiglio utile al completamento delle sfide.

Esamina forzieri a Nord di New York (0/7) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Sebbene si tratti della solita sfida in cui si chiede al giocatore di aprire sette forzieri in un punto d'interesse, questa volta il luogo da raggiungere non è segnato sulla mappa. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come esaminare forzieri a Nord di New York in Fortnite per completarla in un batter d'occhio.

Eliminazioni a Lago Languido (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Come tutte le settimane, anche questa volta torna la sfida a base di eliminazioni in un punto d'interesse e questa volta l'obiettivo è atterrare a Lago Languido. Cercate di portare a termine questa sfida il prima possibile, visto che sono in tanti ad andare lì per cercare degli avversari da eliminare. In totale dovrete effettuare tre uccisioni, non tutte nella stessa partita necessariamente.

Raccogli metallo da Pantano Palpitante (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Ancora una volta vi toccherà raccogliere metallo in un luogo specifico della mappa e questa volta non si tratta dell'Idro-16 ma di Pantano Palpitante, il punto d'interesse a sud-ovest della mappa e nei pressi del quale si può anche trovare Wolverine. Non possiamo che consigliarvi di atterrare lì e iniziare a picconare qualsiasi oggetto di metallo, inclusi i barili di Slurp di cui l'area è piena.

Pesca al Lago del Cuore (0/7) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è un'altra sfida molto semplice da completare, a patto di conoscere la posizione dello specchio d'acqua nel quale pescare. Sulle nostre pagine trovare la guida su come raggiungere il Lago del Cuore e pescare sette pesci.

Elimina gli avversari investendoli con veicoli (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta probabilmente della missione più complessa della Settimana 10, dal momento che a differenza della sfida vista in Fortnitemares La Vendetta di Mida qui non vengono conteggiate le uccisioni degli Scagnozzi o dei Robot Stark. Vi toccherà quindi armarvi di pazienza e provare a colpire altri giocatori con un qualsiasi veicolo. Il modo migliore per completare la sfida è individuare giocatori fermi o distratti, poiché colpire qualcuno che vi ha visto è quasi impossibile, dal momento che può saltare e schivare la vostra auto.

Guida un'imbarcazione dalla Fortiglia all’Autorità in meno di 4 minuti (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida segna il ritorno delle sfide a tempo sui motoscafi e non è particolarmente complessa da portare a termine. Sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come guidare un'imbarcazione dalla Fortiglia all'Autorità in meno di quattro minuti.

Guida 20 Km a bordo di un un veicolo (0/20.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 50.000 Punti Esperienza

La sfida di gruppo della Settimana10, ovvero la missione che tiene conto anche dei progressi registrati dai compagni di squadra, non chiede altro che guidare i veicoli in vaire partite ed accumulare un totale di 20.000 metri percorsi. Vi sconsigliamo di utilizzare delle semplici automobili, il cui carburante può finire in frette, ma è molto meglio utilizzare dei motoscafi in mare aperto o le velocissime auto di Iron Man che si trovano nel laboratorio delle Stark Industries e non fanno uso di benzina.