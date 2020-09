Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 2

La Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è appena iniziata e, come sempre, sono arrivate anche delle nuove sfide utili a scalare livelli del Pass Battaglia e a sbloccare nuove skin a tema Marvel. Ecco tutti i consigli per completare velocemente le sfide settimanali.

Esamina dei forzieri a Borgo Bislacco (0/7)

Nulla di complicato: atterrate in corrispondenza del punto d'interesse e saccheggiate tutti i forzieri che trovate in giro. Ripetete tutto un paio di volte e la sfida sarà completata.

Eliminazioni all'Autorità (0/3)

Come al solito occorre eliminare tre nemici in un luogo indicato della mappa, non necessariamente in una sola partita. Atterrando all'Autorità in prossimità dell'uscita delle sfide avrete maggiori probabilità di trovare tanti altri giocatori e vincere facile.

Danza in cima a diverse teste di Sentinel nel Cimitero di Sentinel (0/3)

Questa missione si può completare nel nuovo punto d'interesse della mappa nel quale giacciono le "carcasse" degli enormi robot viola. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come danzare in cima a diverse teste di Sentinel in Fortnite.

Distruggi barche a Scogliere Scoscese (0/7)

Anche questa sfida è molto semplice da completare: atterrate a Scogliere Scoscese e colpite a suon di piccone tutte le barche che trovate in giro. Per agire indisturbati potreste provare a completare la sfida in Rissa a Squadre.

Rimbalza su diversi giocattoli per cani nella Villa per Formiche (0/4)

In questa settimana troviamo anche una sfida dedicata ad Ant-Man, eroe Marvel al quale è stato dedicato un nuovo luogo della mappa. Sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come rimbalzare su giocattoli per cani nella Villa per Formiche in Fortnite.

Guida un motoscafo sotto ponti di colori diversi (0/3)

Questa è forse la missione più complicata della Settimana 2, dal momento che richiede di visitare specifici luoghi della mappa a bordo di un veicolo. Anche in questo caso potete trovare tutti i dettagli sulla sfida nella guida su come guidare un motoscafo sotto ponti di colori diversi.

Esamina forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet (0/7, sfida di gruppo)

La sfida di gruppo di questa settimana coinvolge i punti d'atterraggio sorvegliati dai robot Stark. Potete leggere i nostri consigli su come esaminare i forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet in Fortnite per velocizzare il completamento della missione.