Fortnite Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 2

A pochi giorni dal debutto di tutte le novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha pubblicato nel suo battle royale una seconda ondata di incarichi che forniscono un bel po' di punti esperienza e permettono di scalare il Pass Battaglia contenente anche la skin di Spider-Gwen.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Sfonda una porta a Condomini Cumulonembi e Assicurazioni Ordinaria amministrazione (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Nel corso delle ultime stagioni, Epic Games ha introdotto in Fortnite sia la possibilità di scattare che di aprire le porte con una feroce spallata. Questo incarico chiede proprio di sfruttare l'azione in questione in due aree specifiche della mappa: una è Condomini Cumulonembi e l'altra è Assicurazioni Ordinaria amministrazione, che corrisponde all'edificio centrale di Pinnacoli Pendenti. Per completare la sfida non dovete fare altro che recarvi in questi due luoghi, anche in partite separate, e scattare verso una qualsiasi porta per aprirla con una spallata e, quindi, sfondarla.

Guida diversi tipi di veicoli cromati (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Tornano anche questa settimana gli incarichi a base di Cromo e, questa volta, l'obiettivo è quello di ricoprire con la sostanza i veicoli. Per completare la missione dovete utilizzare uno Schizzo Cromo su tre diversi veicoli (furgoni, auto sportive, motoscafi e utilitarie) per poi salire a bordo. Seguite la procedura su tre mezzi appartenenti a categorie diverse - non per forza nella stessa partita - e potrete riscattare i punti esperienza in palio.

Smuovi un masso cadente con un calcio in scivolata (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Un'altra novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 consiste nella possibilità di infliggere danno con la scivolata. Tale azione vale sia sugli elementi dello scenario che sugli avversari, che all'impatto vengono respinti. In questo caso, recatevi presso uno dei tantissimi massi dalla forma sferica che si trovano in giro per la mappa, date un paio di colpi di piccone ai detriti che lo bloccano e poi scivolate verso di essi per distruggerli e far cadere il masso. Vi ricordiamo che poco più ad est di Tana Strana vi è un masso proprio in cima alla montagna e che per eseguire una scivolata basta tenere premuto per un secondo il tasto per accovacciarsi durante lo scatto.

Colpisci avversari mentre scivoli (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il principio è il medesimo della precedente sfida, ma in questo caso dovete colpire dieci volte (anche in partite diverse) un avversario controllato dall'intelligenza artificiale o un altro giocatore. Purtroppo gli animali non contano per la sfida.

Acquista un oggetto da Pantera, Mancake o Agente assicuratore (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questo incarico non occorre fare altro che raggiungere uno dei tre personaggi indicati nella descrizione e acquistare con i Lingotti d'Oro che avete nell'inventario un qualsiasi oggetto in vendita. Potete trovare gli NPC che servono per questa sfida a Pinnacoli Pendenti, a BObine Brulle e nella stazione di servizio situata all'interno del triangolo formato da Sacrario dell'Araldo, Bobine Brulle e Santuario Scintillante.

Dai la caccia ad animali selvatici diversi (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la sfida più semplice di questa settimana, poiché non dovete fare altro che eliminare in qualsiasi modo vogliate gli animali selvatici che popolano la mappa. Che si tratti di rane, polli, lupi o cinghiali, tutto conta per la missione e basta davvero pochissimo per completarla.

Danneggia nemici con il fucile pesante a leva o la mitraglietta silenziata (0/350) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una delle sfide di questa settimana è invece dedicata alle armi da fuoco, poiché viene chiesto ai giocatori di infliggere un totale di 350 punti danno utilizzando una mitraglietta silenziata oppure il fucile pesante a leva. Il metodo più rapido per completare la sfida è quello di avviare un match nella modalità Rissa a Squadre, procurarsi una delle due armi e iniziare a far fuoco sui nemici: in questo modo completerete l'incarico in una sola partita e potrete passare ad altre missioni con punti esperienza in palio.

