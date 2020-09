Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Con il debutto della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono arrivate anche delle nuove sfide utili a scalare livelli del Battle Pass e a sbloccare nuove skin a tema Marvel. Vi proponiamo quindi qualche consiglio per completare rapidamente le ultime sfide settimanali.

Esamina forzieri a Foschi Fumaioli (0/7)

Solita sfida settimanale: atterrate a Foschi Fumaioli e andate in cerca di forzieri, ripetendo il tutto nel caso in cui non doveste trovarne abbastanza in una sola partita. Se avete difficoltà, potete provare a completare la missione nella modalità Rissa a Squadre.

Eliminazioni a Corso Commercio (0/3)

Anche in questo caso si tratta di una sfida già affrontata più volte e che, per fortuna, può essere completata anche in più partite. Il vostro obiettivo è eliminare nemici a Corso Commercio, zona che pullulerà di nemici nei prossimi giorni poiché proveranno tutti a portare a termine la missione settimanale. In casi estremi potreste provare a completare la sfida in Rissa a Squadre, sperando che il cerchio si chiuda in corrispondenza di Corso Commercio.

Raccogli legno a Foresta Frignante (0/500)

Questa sfida è incredibilmente semplice, dal momento che non occorre far altro che atterrare a Foresta Frignante e picconare alberi fino a quando non si raggiungono le 500 unità di legno. Visto l'elevato numero di oggetti di legno e alberi presenti in zona, non avrete alcun problema a completare la missione.

Visita la Caccia della pantera (0/1)

Si tratta della sfida più semplice della Settimana 3, dal momento che basta atterrare in un luogo specifico della mappa per completarla ed ottenere i Punti Esperienza. Sulle nostre pagine trovate la guida su come visitare la Caccia della Pantera in Fortnite Stagione 4.

Infliggi danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo (0/250)

Questa sfida è molto particolare e richiede un po' d'abilità da parte del giocatore, poiché danneggiare qualcuno con l'esplosione di taniche o pompe di benzina non è affatto semplice. Potete semplificare sensibilmente questa sfida seguendo i nostri consigli su come infliggere danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo in Fortnite.

Posiziona trappole di fuoco (0/3)

Niente di particolarmente difficile: ogni volta che vi imbattete in una trappola di fuoco piazzatela il prima possibile. Alla terza trappola riceverete la notifica relativa al completamento della sfida.

Elimina Iron Man presso le Stark Industries (0/3, sfida di gruppo)

Proprio come la sfida di gruppo del Doctor Doom della prima settimana della Stagione 4, questa volta bisogna eliminare un boss per tre volte ed è possibile farsi aiutare dai propri alleati. Sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come eliminare Iron Man presso le Stark Industries.