Fortnite, Stagione 4: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Sono ora disponibili le sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, il cui completamento consente di ottenere abbastanza Punti Esperienza da scalare qualche livello del Pass Battaglia. Ecco tutti i consigli per completare velocemente le nuove sfide settimanali.

Esamina forzieri a Pantano Palpitante (0/7)

Niente di nuovo anche questa settimana: atterrate a Pantano Palpitante in una o più partite ed aprite quanti più forzieri vi è possibile. Arrivati ad un totale di sette bauli aperti completerete la sfida.

Eliminazioni a Foresta Frignante (0/3)

Altra sfida conosciuta che richiede un totale di tre uccisioni in un punto d'interesse e, al solito, non necessariamente nella stessa partita. Fate in modo da completare questa missione il prima possibile, poiché nei prossimi giorni saranno in molti ad atterrare a Foresta Frignante, semplificandovi il lavoro.

Infliggi danno entro 10 secondi dal rimbalzare da un ombrello a Sabbie Sudate (0/100)

Questa missione non è particolarmente complessa: saltate su uno dei numerosi ombrelloni in giro per Sabbie Sudate e fate fuoco sui nemici entro 10 secondi dall'atterraggio. Con un po' di fortuna potreste imbattervi in un bot o in un giocatore sprovvisto di armi.

Distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione (0/3)

Si tratta della solita sfida settimanale ambientata in uno dei luoghi a tema Marvel. Sulle nostre pagine trovate la guida su come distruggere le vetrine del Collezionista alla Collezione in Fortnite.

Hackera i robot di Stark alle Stark Industries (0/5)

Questa è un'altra sfida a tema Marvel, dal momento che riguarda gli aggressivi robot di Tony Stark. Anche in questo caso trovate tutto quello che occorre sapere su come hackerare i robot di Stark alle Stark Industries sulle nostre pagine.

Distruggi raccoglitori (0/20)

Questa sfida coinvolge gli Ingordi, quegli enormi oggetti volanti che si possono trovare in giro per la mappa e che attaccano i giocatori con raggi laser. In questo caso vi suggeriamo di leggere i nostri consigli su come distruggere i Raccoglitori degli Ingordi e completare rapidamente la sfida.

Infliggi danni con i resti di un raccoglitore (0/10.000, sfida di gruppo)

Anche la sfida di gruppo della settimana coinvolge gli Ingordi, dal momento che occorre utilizzare i Raccoglitori come armi da fuoco per accumulare danni. Sulle nostre pagine trovate informazioni più dettagliate su come infliggere danni con i resti di un Raccoglitore.